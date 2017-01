POL-MA: Mannheim: Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Teppichverkäufer

Mannheim (ots) - Am Freitag den 06.01.2017 verschafften sich gegen 17:30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer unter dem Vorwand eines Teppichgeschenkes Zutritt zu einer Wohnung in der Dalbergstraße. Die Männer gaben an, Mitarbeiter einer größeren Teppichfirma zu sein und wollten einen Gratisteppich übergeben. Sie legten den Teppich in mehreren Zimmern zur Begutachtung aus und verwickelten die Wohnungsinhaberin ein Gespräch. Als diese bemerkte, dass einige Schränke und Etuis geöffnet wurden, verließen die Männer fluchtartig die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Beschreibung der beiden Männer: 1. Person: ca. 45 - 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare und mit einem dunkelblauen Anzug bekleidet, gepflegtes Erscheinungsbild 2. Person: ca. 45- 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare und mit schwarzer Winterjacke bekleidet, gepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Trickbetrügern: Lassen Sie keine Fremden ins Haus und seien Sie vorsichtig bei nichtbestellter Ware oder angeblichen Geschenken.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621 1258-0, zu melden.

