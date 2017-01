POL-MA: Wiesloch/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Drei versuchte und drei vollendete Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Nußloch (ots) - Im Bereich des Polizeireviers Wiesloch kam es zwischen Mittwoch, 04.01.,17 Uhr und Sonntag, 08.01., 20 Uhr zu drei versuchten und drei vollendeten Wohnungseinbrüchen, bei denen teilweise Wertgegenstände gestohlen wurden.

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Georg-Schweinfurth-Straße und in der Gartenstraße in Wiesloch in ein Einfamilienhaus und in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, indem sie jeweils ein Fenster aufhebelten. In beiden Fällen scheiterte jedoch der Versuch.

In Nußloch versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße einzubrechen. Doch auch hier gelang es dem Unbekannten nicht, die Wohnungstür aufzuhebeln, weshalb er ohne Diebesgut wieder flüchtete.

Während bislang unbekannte Täter bei zwei Wohnungseinbrüchen in der Küferstraße und "In der Bohn" leer ausgingen, wurde aus einer Wohnung im Münchäckerweg Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Unbekannte gelangte hier durch Aufhebeln der Terrassentüre in das Anwesen.

Der entstandene Gesamtsachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist bislang Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell