POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht!

Nußloch (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kurpfalzstraße wurden zwischen Montag, 02.01., 7:30 Uhr und Sonntag, 20:40 Uhr eine Geldbörse, eine goldene Halskette sowie ausländisches Bargeld gestohlen. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und betraten über diese das Anwesen. Nachdem sie in mehreren Räumen sämtliche Schränke durchsucht und die Wertgegenstände an sich genommen hatten, waren sie vermutlich über die Haustüre geflüchtet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg gibt interessierten Bürgern jederzeit Hilfestellung, wie das eigene Heim sicherheitstechnisch optimiert werden kann. Oftmals reichen bereits einfache Nachrüstmaßnahmen aus.

Vereinbaren Sie einen Termin unter Tel.: 06221/99-1234, um sich ausführlich beraten zu lassen.

