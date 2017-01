POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bei Einbruch in Café gestört - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag, zwischen 2 Uhr und kurz vor 4 Uhr in ein Café am Schloßplatz ein. Während einer der Unbekannten Schmiere stand, kletterte sein Komplize über eine Leiter auf das Dach der Gaststätte und hebelte hier ein Fenster auf, über welches er in die Räumlichkeiten gelangte. Im Inneren brach er dann die Bürotür auf, entwendete jedoch nichts. Die Einbrecher wurden bei der Tatausführung durch zwei Zeugen gestört und flüchteten sofort durch einen angrenzenden Park in Richtung Mannheimer Straße oder Dreikönigstraße.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 160 cm groß, schlank, dunkel gekleidet

-männlich, ca. 170 cm groß, korpulent, dunkel gekleidet

Beide Männer waren maskiert. Einer der beiden trug einen Rucksack bei sich.

Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell