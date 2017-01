POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autohaus mit hohem Schaden - Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autohaus mit hohem Schaden - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 05.01.2017, 15 Uhr bis 06.01.2017, 17 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in der Mannheimer Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Garagentor Zugang zum Gebäude und hebelten im Anschluss noch weitere Türen auf. In einem Büro wurde ein Aktenschrank komplett zerstört und ein Tresor sowie Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte bei über siebentausend Euro liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 9305-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell