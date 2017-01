POL-MA: Mannheim: Zigaretten und Bargeld aus Kiosk gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 05.01.2017, 23 Uhr und dem 07.01.2017, 12 Uhr in einen Kiosk in der Mittelstraße ein. Sie gelangten über den Hausflur und anschließendem Aufhebeln des Lagerraumes in den Verkaufsraum des Kioskes und entwendeten dort Bargeld und eine größere Menge an Tabakwaren. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 3301-0, zu wenden.

