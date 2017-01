POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Wohnungseinbruch

Mannheim (ots) - Ein Wohnungseinbruch wurde dem Polizeirevier Neckarau am Dreikönigstag gemeldet.

In der Zeit zwischen Dienstag und Freitagabend 20:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Schauinslandstraße im Stadtteil Lindenhof ein. Zunächst wurde der Rollladen des Badezimmers nach oben gedrückt und fixiert. Danach hebelten der oder die Täter das nun freiliegende Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort entwendeten sie neben Schmuck und Bargeld auch eine wertvolle Uhr. Es entstand Schaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Die bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg angesiedelte EG Eigentum hat die weitere Ermittlungsarbeit übernommen.

