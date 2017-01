POL-MA: Heidelberg: Tresor aus Schulsekretariat gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Im Zeitraum vom 05.01.2017, 18 Uhr bis 06.01.2017, 9 Uhr wurde in eine Schule im Stadtteil Handschuhsheim eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch das Aufhebeln einer Notausgangstüre in das Gebäude und von dort aus in das Sekretariat. Dort hebelte er einen Tresor aus einem Schrank. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221 4569-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell