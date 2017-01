POL-MA: Heidelberg: 20-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots) - Ein 20-jähriger Autofahrer wollte sich am frühen Sonntagmorgen in Ziegelhausen einer Kontrolle entziehen und flüchtete vor der Polizei. Der junge Mann sollte kurz vor zwei Uhr von einer Polizeistreife am Ortsausgang von Ziegelhausen, in der Straße "In der Neckarhelle", kontrolliert werden. Dabei ignorierte er zunächst alle Anhalteaufforderungen und raste schließlich die Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Neuenheim davon. Hierbei überholte er, trotz Gegenverkehrs, auf riskante Weise mehrere Autos und gefährdete diese. In Höhe der Theodor-Heuss-Brücke verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses und die daran befestigten Fahrräder. Der 20-Jährige blieb unverletzt, sein Auto, ein Opel Astra, wurde jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 20-Jährigen gefährdet wurde. Diese, sowie Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

