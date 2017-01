POL-MA: Mannheim-Waldhof: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag 29.12.2016 und Freitag 06.01.2017 zwei Zigarettenautomaten in der Jakob-Faulhaber-Straße und in der Altrheinstraße aufgebrochen. In der Jakob-Faulhaber-Straße wurde der Zigarettenautomat mit einem Feuerwerkskörper aufgesprengt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. In der Altrheinstraße wurde versucht mit einem Metallbügel den Zigarettenautomat aufzuhebeln. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621/777690 entgegen.

