POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchschutz - Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle berät -Informationsveranstaltung im Rathaus

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei macht den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Eingebrochen wird meist über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- bzw. Fenstertüren. Oft bleibt es allerdings nur beim Einbruchsversuch, also beim gescheiterten Einbruch. Bundesweit wurde ein Anstieg der Versuche registriert, vielfach aufgrund des Einbaus oder der Nachrüstung sicherungstechnischer Maßnahmen. Am Mittwoch, 11.01.2017, 19.00 Uhr, findet im Rathaus Walldorf eine Informationsveranstaltung zum Thema "Wie kann ich mich besser vor einem Einbruch schützen" statt. Der Leiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim, Martin Boll, wird in seinem Vortrag auf die Arbeitsweise der Einbrecher eingehen, die diversen Schwachstellen am Haus oder der Wohnung aufzeigen und darstellen, wie man sich gegen Einbruch schützen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell