POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger baut Marihuana in Wohnung an

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aufgrund eines Zeugenhinweises überprüften Beamte des Polizeireviers Weinheim am späten Samstagabend die Wohnung eines 26-Jährigen in einem Haus in der Schillerstraße. Bereits vor der Eingangstür zur Wohnung nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr. Bei der weiteren Überprüfung in der Wohnung wurden zunächst über 200 Gramm getrocknete Marihuanablüten und -blätterreste sowie eine geringe Menge auf Kokain aufgefunden. In einer darüber liegenden Wohnung wurde schließlich eine Marihuana-Aufzuchtanlage mit über 100 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsphasen fest- und anschließend sichergestellt. Der Verdächtige, der sich während der Ermittlungen kooperativ zeigte, wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell