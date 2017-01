POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brennender Sperrmüll wird schnell gelöscht

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Freitag gegen 17:50 Uhr geriet Sperrmüll am Kellerabgang vor einem Anwesen in der Ludwig-Jolly-Straße in Brand. Anwohner bemerkten diesen, reagierten schnell und konnten die Flammen mit mehreren Eimern Wasser schnell löschen. Zwei Helfer wurden vor Ort vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht, verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim überprüfte den Brandort und musste hierfür mehrere Kellerverschläge gewaltsam öffnen. Nach bisherigem Kenntnisstand liegt der Sachschaden am Verputz des Hauses bei geschätzten 15.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell