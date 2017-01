POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einkaufswagen gegen geparkten Pkw gestoßen. Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag zw. 14:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde in Mannheim-Neckarau ein in der Tiefgarage des Einkaufsmarktes in der Alten Seilerei geparkter schwarzer Pkw mit einem Einkaufswagen beschädigt. Nach dem Anstoß entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Neckarau, Tel. 833970.

