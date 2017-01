POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verletzte bei Wohnungsbrand

Mannheim (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Dreifamilienhaus in Mannheim-Sandhofen wurde am Sonntagabend eine 87-jährige Wohnungsinhaberin leicht verletzt. Das Feuer war gegen 20.30 Uhr in der Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Hausbewohner verständigten die Feuerwehr und kümmerten sich anschließend um die Frau. Gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers Sandhofen brachten sie die Wohnungsinhaberin in Sicherheit. Mit leichten Verbrennungen an den Armen und einer Rauchgasintoxikation wurde die Frau dem Rettungsdienst überstellt. Weil die drei Bewohner der Erdgeschosswohnung, darunter zwei Kinder, ebenfalls Rauchgas einatmeten, wurden sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, ebenso eine junge Polizeibeamtin, die an der Rettungsaktion beteiligt war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

