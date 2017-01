POL-MA: Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) - Pkw-Fahrer bei Bahnunfall tödlich verletzt

Mannheim (ots) - Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, kam es an dem Bahnübergang in Waibstadt Bahnstraße / Kappisweg zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer S-Bahn, in deren Verlauf der 53-jährige Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand umfuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw die halbseitig geschlossene Bahnschranke und wurde, als er sich auf dem Bahnübergang befand, von der herannahenden S-Bahn erfasst und ca. 195 Meter weit mitgeschleift. Der Pkw wurde durch den Aufprall völlig zerstört. Der Zugführer sowie die 15 Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Bahnübergang sowie die S-Bahnstrecke blieben bis 22:49 Uhr voll gesperrt.

