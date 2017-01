POL-MA: Heidelberg: 90-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Opfer eines Trickdiebstahls wurde am späten Donnerstagvormittag ein 90-jähriger Mann in der Weststadt. Gegen 11 Uhr bat ihn ein Unbekannter, ihn in dessen Wohnung in der Lessingstraße zu lassen, da er auf die Toilette müsse. Zudem möchte er ein Glas Wasser trinken. Der hilfsbereite Senior gab dem Ansinnen statt und ließ den Unbekannten in die Wohnung. Als dieser Hals über Kopf die Wohnung schließlich wieder verließ, entdeckte der 90-Jährige, dass mehrere hundert Euro Bargeld fehlten und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30-40 Jahre; ca. 170 cm; schmales Gesicht; rotblonde Haare. Er trug eine dunkelgraue Regenjacke, darunter einen Pullover und ein helles Hemd sowie graue Wollhandschuhe.

Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell