POL-MA: St. Leon-Rot: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) - Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Donnerstag, zwischen 13-19 Uhr im Erlengrund im Ortsteil Rot. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell