POL-MA: Mannheim: Autolack zerkratzt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, wurde der Lack eines schwarzen Audi zerkratzt, der zwischen 17.30-20.20 Uhr in der Fasanenstraße, Ecke Obere Riedstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3.000.- Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Käfertal, Tel.: 0621/71849-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell