POL-MA: Mannheim: Autoaufbrüche; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Gärtnerstraße und im Quadrat R 5 zwei Autos aufgebrochen. Bereits in der Nacht zuvor, von Mittwoch auf Donnerstag, wurden auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Seckenheimer Landstraße, in der Schanzenstraße sowie im Quadrat D 6 jeweils ein Auto aufgebrochen. Insgesamt wurden drei Laptops, ein I-Pad, eine Aktentasche und eine teure Winterjacke entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nehmen die entsprechenden Reviere Oststadt, Tel.: 0621/3310, Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 und Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell