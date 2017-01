POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Teures Stromaggregat bei Gartenhauseinbruch gestohlen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Sonntag, dem 1. Januar und Mittwoch, den 4. Januar wurde in ein Gartenhaus "In den Mühlgärten" eingebrochen und ein teures Stromaggregat der Marke Honda EX 650 im Wert von über 1.000.- Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

