POL-MA: Heidelberg: 89-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls; Zeugen bitte melden

Heidelberg (ots) - Opfer eines Trickdiebstahls wurde an Donnerstagnachmittag eine 89-jährige Frau in der Zeppelinstraße.

Ein bislang unbekannter Täter hatte die Seniorin offenbar dabei beobachtet, wie sie kurz vor der Tat, zwischen 16.15-16.30 Uhr, Bargeld von einer Bank am Hans-Thoma-Platz abhob. Vor ihrer Wohnungstür sprach der Unbekannte die Dame an und fragte sie nach einem Bleistift. In dem anschließenden kurzen Gespräch gelang es dem Mann, der 89-Jährigen einen Briefumschlag mit mehreren hundert Euro und der Bankkarte aus der Tasche zu ziehen; anschließend flüchtete er. In der Wohnung angekommen bemerkte die Frau den Diebstahl, ließ sofort die Bankkarte sperren und verständigte die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre; ca. 180 cm; kurze, dunkle Haare.

Zeugen, denen zur Tatzeit, aber auch kurz davor in der Nähe der Bank ein verdächtiger Mann mit der vorliegenden Beschreibung aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell