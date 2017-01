POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Unfälle wegen Glatteis - Nur Sachschaden

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei zahlreichen Verkehrsunfällen, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mannheim (3 Unfälle), Heidelberg (2 Unfälle) und im Rhein-Neckar-Kreis (10 Unfälle) ereigneten, wurde glücklicherweise niemand verletzt. In den meisten Fällen gelang es den Unfallverursachern nicht rechtzeitig zu bremsen, sodass sie auf glatter Straße weiterrutschten und auf ihren Vordermann auffuhren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell