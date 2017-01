POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: 88-Jährige bestohlen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Opfer eines Trickdiebs, wurde am Mittwochmittag eine 88-jährige Rentnerin. Die Frau befand sich gegen 13 Uhr vor ihrer Wohnung in der Straße "Am Dorf", als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte fragte sie, ob er ihre Toilette benutzen dürfe. Die Seniorin ließ den unbekannten Mann daraufhin in ihre Wohnung und bemerkte kurze Zeit darauf, dass ihre Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen wurde. In dem Portemonnaie befand sich Bargeld in Höhe von über 100 Euro und persönliche Dokumente der Geschädigten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

