POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: In zwei Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) - Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr wurde in zwei Wohnungen eines Anwesens in der Waldstraße eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten jeweils durch Aufhebeln eines Fensters in die beiden Wohnungen und durchsuchten diese nach Brauchbarem. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der einen Räumlichkeit nichts gestohlen. Ob aus der anderen Wohnung etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg gibt interessierten Bürgern jederzeit Hilfestellung, wie das eigene Heim sicherheitstechnisch optimiert werden kann. Oftmals reichen bereits einfache Nachrüstmaßnahmen aus.

Vereinbaren Sie einen Termin unter Tel.: 06221/99-1234, um sich ausführlich beraten zu lassen.

