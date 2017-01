POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Schulgebäude gestört - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen, gegen 6:45 Uhr in ein Schulgebäude im Quadrat K 5 ein. Die Unbekannten versuchten zunächst über eine Seitentür in das Gebäude zu gelangen. Da es ihnen jedoch nicht gelang, die Tür aufzubrechen, hebelten sie anschließend eine weitere Türe auf und verschafften sich über diese Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem die Einbrecher im Inneren einen Automaten aufbrachen, versuchten sie durch Aufhebeln der Bürotüre ins Sekretariat zu gelangen. Hierbei wurden sie von dem Hausmeister der Schule gestört und gingen sofort flüchtig. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

