POL-MA: Mannheim-Herzogenried: In Wohnmobil eingebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - Indem er das Fenster aufbrach, gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 12:45 Uhr in ein Wohnmobil, das auf einem Parkplatz in der Gertrud-Bäumer-Straße abgestellt war. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schränke, entwendete jedoch nichts. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell