POL-MA: Mannheim-Oststadt: Opel Astra aufgebrochen und Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Auf einem Parkplatz am Friedensplatz, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 18:45 Uhr und Donnerstag, 00:20 Uhr einen silbernen Opel Astra auf, indem er die Fensterscheibe einschlug. Aus dem Fahrzeuginneren stahl er dann eine Handtasche und eine Geldbörse im Gesamtwert von rund 300 Euro. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell