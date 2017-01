POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zwei Autos in Parkhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein Opel Astra und ein schwarzer VW Passat, wurden am Mittwochabend, zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr in einem Parkhaus am Rosengartenplatz von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Der Unbekannte schlug jeweils mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Autoscheibe ein und gelangte so in die Fahrzeuge. Während er aus dem Opel nichts entwendete, wurde aus dem VW eine Aktentasche gestohlen. In dieser befanden sich eine Lesebrille sowie ein Tablet-PC und ein Smartphone im Gesamtwert von ca. 800 Euro.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell