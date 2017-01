POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Transporter beschädigt und Zeugen bedroht

Mannheim-Neuostheim (ots) - Zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren beschädigten am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Neuostheim einen Transporter und bedrohten danach einen Zeugen. Das Duo beschädigte gegen vier in der Karl-Ladenburg Uhr das Rücklicht eines geparkten Transporters und flüchtete danach in Richtung Paul-Martin-Ufer. Ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, verfolgte die beiden Männer. Als diese das bemerkten ging der 25-Jährige auf den Verfolger zu und bedrohte diesen mehrfach mit einem Stock. Der Halter des beschädigten Transporters hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später am Paul-Martin-Ufer in einem Fahrzeug mit laufendem Motor angetroffen werden. Der 27-Jährige saß bereits auf dem Fahrersitz, während sein Begleiter gerade einsteigen wollte. Die beiden Männer wurden festgenommen und zum Revier gebracht. Hier fiel den Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf dem Fahrersitz auf. Er wurde vom Zeugen zuvor beobachtet, wie das Auto gefahren hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Eine Durchsuchung des Autos förderte weitere Schlagwerkzeuge zutage, die beschlagnahmt wurden.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 27-Jährige sieht darüber hinaus einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell