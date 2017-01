POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Vorfahrt genommen und Unfall gebaut

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt. An der Kreuzung Seckenheimer Straße/Werderstraße nahm kurz vor 16 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Kleinlaster einem 39-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell