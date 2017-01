POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K 4134 zwischen Viernheim und Weinheim entstand Sachschaden in Höhe von fast 5.000 Euro. Ein 31-jähriger Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Opel Astra auf der K 4134 in Richtung Weinheim unterwegs. In Höhe Muckensturm fuhr er, vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit, im Kreisverkehrs geradeaus weiter die Böschung der Begrünung hinauf und blieb auf der gegenüberliegenden Seite der Erhebung liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto jedoch erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Da aus dem Auto Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell