POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmittag ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Sandhofen. Der Unbekannte beschädigte zwischen 11.50 Uhr und 13.30 Uhr in der Scharhofer Straße einen am Straßenrand geparkten schwarzen Hyundai i30 und flüchtete anschließend vor der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell