POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Offensichtlich unbelehrbar

Mannheim (ots) - Als offensichtlich unbelehrbar erwies sich im Laufe des späten Mittwochabends ein 26-jähriger Mannheimer.

Zunächst fiel der Quadratestädter dadurch auf, dass er gegen 19:45 Uhr während einer Personenkontrolle die Beamten nicht nur beleidigte, sondern auch noch Widerstand leistete und auf die Ordnungshüter losging. Aufgefallen war der junge Mann im Bereich der R-Quadrate, wo eine Streife des Einsatzzuges im Rahmen eines Konzeptionseinsatzes zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität unterwegs war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Kontrollierte wieder seiner Wege ziehen. Wenige Stunden später hatte die Polizei jedoch bereits wieder mit dem offensichtlich Unbelehrbaren zu tun. Dieses Mal hatte er in einem Lokal in den U-Quadraten die Zeche geprellt und versucht sich aus dem Staub zu machen. Zuvor hatte sich der Zechbetrüger erneut sehr aggressiv gebärdet. Um neuerlichen Zwischenfällen zuvorzukommen, zogen die Beamten des Polizeireviers Innenstadt den mit fast 2,5 Promille stark Alkoholisierten kurzerhand aus dem Verkehr. Er wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen.

Neben einer Kostenrechnung wird er sich auch auf mehrere Strafanzeigen einstellen müssen.

