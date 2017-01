POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In eine Tankstelle in der Magdeburger Straße brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang Unbekannte ein.

Die Täter begaben sich gegen 01:00 Uhr zur Rückseite des Gebäudes, entfernten dort Teile der Hintertür und kletterten dann in den Verkaufsraum. Im Bereich der Kassen nahmen sie Zigaretten aus den Regalen, verstauten diese in einem mitgebrachten Plastiksack und traten dann unerkannt die Flucht an. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt der Wert der entwendeten Zigaretten rund 2.000 Euro.

Der Diebstahl wurde gegen 01:50 Uhr von einem Angestellten der Tankstelle festgestellt. Dem Mann fiel zudem ein sich vom Gelände Richtung Wallstadt entfernender silberner BMW-Kombi auf. Inwiefern das Auto im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden unter 0621/71849-0 an das Polizeirevier Käfertal erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell