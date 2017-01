POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Frau in Straßenbahn betatscht, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Das Opfer eines aufdringlichen Fahrgastes wurde am Mittwochmorgen eine 21-jährige Schriesheimerin in einer Straßenbahn der Linie 26.

Die junge Frau nutzte ab ca. 8:45 Uhr das Verkehrsmittel, um nach Heidelberg-Kirchheim zu fahren. Sie setzte sich in eine zunächst noch komplett freie Vierersitzgruppe direkt hinter dem Führerstand der Strab. An der Haltestelle Ringstraße stieg ein Mann zu und setzte sich ihr direkt gegenüber. Im weiteren Verlauf der Fahrt rutschte er sehr nahe an die Frau heran und sprach sie in Englisch an. Die Geschädigte ignorierte die Annäherungsversuche und schaute demonstrativ aus dem Fenster und auf ihr Handy. Daraufhin fasste sie der Unbekannte mehrfach am Oberschenkel an und besprühte sie mit einem Parfüm. Die Geschädigte schlug immer wieder die Hand des Unbekannten von ihrem Oberschenkel, stieg schließlich auf und verständigte ihren Freund. Der aufdringliche "Verehrer" erhob sich ebenfalls von seinem Platz, folgte der Geschädigten bis zum Ausgang, stieg schließlich aber an der Haltestelle "Rudolf-Diesel-Straße" alleine aus, möglicherweise, weil er mitbekommen hatte, dass die Frau Hilfe gerufen hatte.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,85m groß, schmale sportliche Statur, blass, helle Augenbrauen. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Wintermütze, dunklen Hosen und einer dunklen Jacke. Zudem hatte er einen dunkelgrauen Rucksack bei sich.

Das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zu dem Gesuchten geben können, oder die auf den Vorfall aufmerksam wurden, um telefonische Meldung unter 06221/99-1700.

