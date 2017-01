POL-MA: Mannheim-Käfertal: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Mittwochabend um 23:17 Uhr betrat ein bislang Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße. Der Maskierte bedrohte einen 31-jährigen Angestellten mit einem Messer und ließ sich das Bargeld aus der Kasse aushändigen. Mit einer Beute von wenigen Hundert Euro flüchtete der Räuber dann zu Fuß in Richtung Waldstraße. Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 28 Jahre alt, etwa 1, 70 m bis 1, 78 m groß, schlank, helle Hautfarbe, blaue Augen, ungepflegter, hellbrauner Dreitagebart, maskiert mit einer schwarzen Skimaske, bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke, dunkelbrauner Stoffhose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und seitlichem Emblem. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Die Beamten vom Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Sie bitten Zeugen, sich unter 0621 / 174 - 5555 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell