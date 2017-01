POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehreinsatz nach massiver Rauchentwicklung

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einer massiven Rauchentwicklung an einem älteren Wohnhaus in der Schlossergasse kam es am Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr in Meckesheim.

Wie die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr vor Ort feststellte, handelte es sich hierbei um einen sogenannten Kaminbrand. Die Feuerwehr überwachte das Geschehen und ließ den Glanzruß im Kamin kontrolliert abbrennen, sodass letztlich kein Sachschaden entstand.

Verletzt wurde niemand.

