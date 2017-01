POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht!

Wiesenbach (ots) - In einen Kindergarten in der Hauptstraße wurde zwischen Freitag, 23.12.16., 16 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten bislang unbekannte Täter in das Büro, nahmen hier eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag an sich und brachen anschließend zwei Schränke auf. Aus diesen entwendeten sie Bargeld in Höhe von über 300 Euro. Zudem wurden ein Beamer und ein Laptop von bislang unbekanntem Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell