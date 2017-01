POL-MA: Mannheim-Oststadt: 24-Jähriger nach Handtaschendiebstahl festgenommen - Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein 24-Jähriger konnte am Dienstagabend nach einem Handtaschendiebstahl von der Polizei festgenommen werden. In Höhe einer Straßenbahnhaltestelle in der Renzstraße, stahl der junge Mann gegen 18:35 Uhr zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter die Handtasche einer 18-Jährigen. Ein Zeuge machte die Geschädigte und deren Begleitung auf den Diebstahl aufmerksam, welche die beiden Diebe daraufhin zunächst festhalten konnten. Als sie die Polizei verständigten, ergriffen die beiden Männer jedoch samt der Handtasche die Flucht. Dank eines aufmerksamen Joggers, der die Situation beobachtet hatte und den 24-Jährigen verfolgte, konnte dieser kurz darauf festgenommen werden. Seinem Komplizen war jedoch die Flucht gelungen. Der junge Mann wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit zu einem Polizeirevier genommen. Die gestohlene Handtasche konnte der Geschädigten wieder zurückgegeben werden.

Der bislang unbekannte Mittäter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, schlank, nordafrikanischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, trug keinen Bart, war bekleidet mit einer schwarzen evtl. Daunenjacke.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell