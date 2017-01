POL-MA: Mannheim: Autoscheibe in Parkhaus eingeschlagen und Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In einem Parkhaus im Quadrat N6, wurde am Dienstagabend, zwischen 20:45 Uhr und 22:10 Uhr, ein schwarzer VW Tiguan aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe des Autos ein und entwendete aus dem Fußraum eine beigefarbene Handtasche, in der sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell