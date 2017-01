POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfallflucht in der Poststraße - Wer hat etwas gesehen?

Heidelberg (ots) - In der Poststraße kam es am Dienstagabend zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein BMW 1er erheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen das Auto, welches am rechten Fahrbahnrand in Höhe einer Bankfiliale geparkt war und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell