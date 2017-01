POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) - Am Dienstagabend wurde gegen 18:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Waldstraße eingebrochen. Während die Geschädigte sich im Haus aufhielt, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise über die Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Als die Bewohnerin im Haus Geräusche und die Stimmen der Einbrecher hörte, verständigte sie sofort die Polizei. Vermutlich bemerkten dies die Unbekannten und flüchteten umgehend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell