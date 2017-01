POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Versuchter Einbruch in Schulgebäude, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Zeugen für einen versuchten Einbruch in ein Schulgebäude im Stadtteil Wohlgelegen suchen die Beamten des Polizeireviers Neckarstadt.

Zwei bislang Unbekannte versuchten am Dienstagabend, gegen 20:40 Uhr in die Sporthalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums in der Käfertaler Straße einzudringen. Nachdem es mit Pflastersteinen eine Scheibe eingeworfen hatte, versuchte das Duo in das Gebäude zu gelangen. Dumm nur, dass sie dabei einem Zeugen auffielen, welcher umgehend die Polizei verständigte. Noch vor deren Eintreffen gelang den Beiden die Flucht, vermutlich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Folgende Täterbeschreibung konnte erlangt werden: Beide Täter ca. 170 bis 180cm groß, etwa 20 Jahre alt und schlank. Vom Phänotyp her, Mitteleuropäer. Ein Täter war definitiv männlich, hatte dunkles Haar und dunkle Kleidung. Bei seinem "Begleiter" könnte es sich auch um eine Frau gehandelt haben: kurzes blondes Haar, bekleidet mit grüner Jacke, eventuell Parka.

Hinweisgeber und weitere Zeugen werden um telefonische Meldung unter 0621/3301-0 gebeten.

