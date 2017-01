POL-MA: Heidelberg: Frau von Hund gebissen- Besitzerin gesucht

Heidelberg (ots) - Eine 31-Jährige wurde am Montagnachmittag auf einem Waldweg hinter dem Stift Neuburg von einem Hund gebissen und hierbei leicht verletzt. Die Frau war gegen 15.45 Uhr zu Fuß in Richtung des Philosophenweges unterwegs, als ihr eine Unbekannte mit ihrem Hund entgegenkam. Das Tier rannte plötzlich auf die Geschädigte zu und biss ihr in den linken Unterarm. Anschließend sprang der Vierbeiner an der Dame hoch und versuchte ihr in den Rücken zu beißen.

Die beiden Frauen gingen dann weiter, ohne ihre Personalien auszutauschen. Als sich die Geschädigte von ihrem Schreck erholt hatte, verständigte sie die Polizei. Die unbekannte Hundebesitzerin soll ca. 170 cm groß und 40-50 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte mittellange, grau/blonde, glatte Haare, eine helle Augenfarbe, war schlank und hatte eine tiefe Stimme. Bekleidet war die Frau mit einem hellen Parka. Ihr Tier, das sie "Popeye" rief", soll ca. 80-100 cm groß gewesen sein und schwarzes Fell mit einem weiß/ braunen Brustbereich gehabt haben. Die Unbekannte wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/991700, zu melden.

