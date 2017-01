POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der B 39

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B 39 bei Altlußheim am frühen Dienstagnachmittag ist Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden. Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem VW auf der B 39 von Speyer in Richtung Hockenheim unterwegs. An der Abzweigung nach Altlußheim fuhr er auf den VW einer 43-Jährigen auf, die an der roten Ampel bis zum Stillstand abbremsen musste. Anschließend wurde diese in den Gegenverkehr geschoben, wo sie mit einer 43-jährigen Skoda-Fahrerin zusammenstieß. Alle Beteiligen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der VW des 48-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell