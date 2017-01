POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person - Unfallbeteiligter erliegt im Krankenhaus schweren Verletzungen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Wie bereits am 02. Januar berichtet, ereignete sich am Montagmorgen, gegen zwei Uhr auf der Jungbuschbrücke in Mannheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Opel-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der junge Mann erlag am späten Dienstagvormittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen haben zwischenzeitlich auch ergeben, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen.

