POL-MA: Mannheim-Käfertal: Laptoptasche aus Audi gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - Aus einem an der Kreuzung Poststraße/Wormser Straße geparkten Audi A4, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Montagabend, zwischen 20:10 Uhr und 20:50 Uhr, eine Laptoptasche samt Wertgegenständen von bislang unbekanntem Wert. Der Unbekannte gelangte durch Einschlagen der Seitenscheibe in das Fahrzeug und richtete Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell