POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Kindergarten - Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim (ots) - Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellten in der Nacht zum Montag, gegen 1:10 Uhr einen Einbruch in einen Kindergarten in der Wiesenstraße fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten und durchwühlten hier sämtliche Schränke und Schubladen. Zudem wurde ein Tresor von den Unbekannten aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

