POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Schmuck und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht!

Walldorf (ots) - Am Montag, kam es zwischen 8 Uhr und 21:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Fasanenweg. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und stieg über dieses in die Räumlichkeiten ein. Mehrere Räume wurden von dem Unbekannten durchsucht. Nachdem er diverse Schmuckstücke und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich nahm, war er samt dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg gibt interessierten Bürgern jederzeit Hilfestellung, wie das eigene Heim sicherheitstechnisch optimiert werden kann. Oftmals reichen bereits einfache Nachrüstmaßnahmen aus.

Vereinbaren Sie einen Termin bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg unter Tel.: 06221/99-1234, um sich ausführlich beraten zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell